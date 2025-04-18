Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangına kısa sürede müdahale edildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın sorası maddi hasar oluştu.