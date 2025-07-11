Kahramanmaraş\'ta Geleneksel Aşure İkramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin birlik beraberliğine katkı sağlamak için her yıl geleneksel olarak aşure ikramında bulunuyoruz. Bu vesileyle Muharrem ayının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği geleneksel aşure ikramını bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Abdülhamid Han Camii'nde gerçekleştirilen programda, Cuma Namazı'nın ardından camii avlusunda 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.Belediye tarafından organize edilen program, şehir halkının birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmesine vesile oldu. Etkinlikte Başkan Fırat Görgel ve şehir protokolü, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Katılımcılar, paylaşılan aşurelerle hem Muharrem ayının manevi atmosferini hem de dayanışmanın güzel bir örneğini yaşadı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Muharrem ayı tüm İslam Alemi için çok önemli. Birlik ve beraberliğe vesile olan bir ay. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehrimizin birlik beraberliğine katkı sağlamak için her yıl geleneksel olarak aşure ikramında bulunuyoruz. Bugün de Abdülhamid Han Camii'mizde hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle Muharrem ayının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ