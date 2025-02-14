Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısındaki ahşap imalatı yapan bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?