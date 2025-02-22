Kahramanmaraş'ta konteyner yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'ndeki şantiye alanındaki konteynerlarda çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Can kaybının yaşamadığı yangında maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?