Kahramanmaraş'ta konteyner yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Afşin ilçesindeki konteyner kentte çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası konteynerlerde maddi hasar oluştu.
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