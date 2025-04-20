Kahramanmaraş'ta Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Rıfatiye Köyü'nde bir orman işçisi kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilmesi için damga vurulan ağaçları kesim sahasında kesen işçi Hacı Bacak, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ise olay yerine gelerek incelemede bulundu.