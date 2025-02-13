Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde UFO görünümlü bulut görenlerin ilgi odağı oldu.
Afşin ilçesinde UFO'ya benzeten mercek bulutu oluştu. Mercek bulutu bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İlçe merkezinde uzun süre görülebilen bulut ilgi çekti.
Bazı vatandaşlar ise o anların fotoğrafın ve videosunu çekti. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Yerel › Kahramanmaraş'ta UFO Görünümlü Bulut - Son Dakika
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