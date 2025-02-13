Kahramanmaraş'ta UFO Görünümlü Bulut - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta UFO Görünümlü Bulut

Kahramanmaraş\'ta UFO Görünümlü Bulut

Afşin'de oluşan mercek bulutu, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kameralara yansıdı.

13.02.2025 13:50
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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde UFO görünümlü bulut görenlerin ilgi odağı oldu.

Afşin ilçesinde UFO'ya benzeten mercek bulutu oluştu. Mercek bulutu bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İlçe merkezinde uzun süre görülebilen bulut ilgi çekti.

Bazı vatandaşlar ise o anların fotoğrafın ve videosunu çekti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Dünya, Afşin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta UFO Görünümlü Bulut - Son Dakika

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