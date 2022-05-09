'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı - Son Dakika
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'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı

09.05.2022 16:28
'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Engelliler Haftası'na özel olarak 'Kalemle Kağıdın Düeti 3' isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Engelliler Haftası'na özel olarak 'Kalemle Kağıdın Düeti 3' isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Engelliler Haftası'na özel olarak düzenlenen 'Kalemle Kağıdın Düeti 3' isimli resim sergisi, Fatih Sergi Salonu'nda açıldı. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş, engelli dernekleri yöneticileri katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından eserleri tek tek inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ressam Ramazan Göktaş'tan eserler hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin 13 Mayıs'a kadar sanatseverlerin beğenisine açık kalacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Ressam Göktaş'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı
'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı
'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Engelli, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kalemle Kağıdın Düeti' 3. kez açıldı - Son Dakika


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