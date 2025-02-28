Kamerunlu Öğrenci İslam\'ı Seçti

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Gümüşhane'de Türkçe eğitimi alan Kamerunlu üniversite öğrencisi Ramazan ayı öncesi müslüman olarak Ahmet ismini aldı.

Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan Kamerunlu Mefenza Fondjo Ciryl (21), arkadaşlarından ve çevresinden İslam dinini güzelliklerini dinleyerek müslüman olmayı seçti. İslam dininin gerektirdiği ibadetleri de yerine getirmeyi ihmal etmeyen Kamerunlu genç müslüman olduktan sonra Ahmet ismini aldı. İslam'ı seçtikten hemen sonra yeni dinini arkadaşlarına da anlatmaya başladı. Kamerunlu Ahmet ile birlikte TÖMER'de eğitim gören özellikle Afrikalı öğrencilerin İslam dinini seçmesinden memnun olduklarını söyleyen üniversite yöneticileri de öğrencilere İslam dininin gereklilikleri ile ilgili hem yardım ediyor hem de destek veriyor.

"İslam dinini iyiliğe yönlendirdiği için seçtim"

Çadlı ev arkadaşı ile İslam dini üzerine yaptıkları konuşmalardan etkilenerek Müslüman olduğunu ifade eden Mefenza Fondjo Ciryl (21), "İslam dinini bir ay önce seçtim. Bu dini seçmemdeki sebep onun iyi olması. Önceden Hristiyan'dım İslam dinini bilmiyordum. Çadlı ev arkadaşım sayesinde İslamiyet ile tanıştım. Onunla sohbet ederken İslamiyet dinini ve onun faydalarını öğrendim daha sonra kendi kendime İslam dinini seçtim. Ailemin şu an için bu karardan haberleri yok öğrendiklerinde tabi ki tepki gösterecekler ama sonra hoş karşılayacaklar. Müslüman olduğum için mutluyum ama çok fazla şey bilmediğim için biraz korkuyorum. İbadetlere başladım çevremdeki arkadaşlarıma da dinimi öğretmeye başladım" dedi.

"Genç öğrencilerimiz araştırarak doğru yolu buluyorlar"

Özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerin İslam'ı seçtiklerinin altını çizen Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Topal, "Müdürlüğümüz bünyesinde çoğunlukla Afrikalı öğrencilerimiz var ve bunların bir kısmı da farklı dinlerden. Tabi genç öğrenciler gelince araştırıyorlar. 'En doğru hayat tarzı nedir ', Mutluluğu nasıl bulurum' İnsanın dünyaya gelmesinin hikmeti nedir?' gibi sorular sorarak müslüman olan öğrencilerimiz var. Bu bizim için büyük bir iftihar kaynağı. Müftülüğe giderek İslam dinini seçtiklerini belirtiyorlar. Tabi inanç için illa bir yere gitmesi de gerekmiyor haberimiz olmadan da müslüman olan öğrencilerimiz var. Çünkü din değiştirmek kalbi bir süreç. Biz burada öğrenim gören bütün öğrencilerimizin ihtiyaçlarına koşuyoruz bundan da etkilenen öğrencilerimizin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı. Önce yabancı öğrencilerimiz için düşündük daha sonra Türk öğrencileri de katılınca iki renkten, farklı milletlerden insanların bir araya geldiği bir yarışma oldu" diye konuştu.

Öte yandan TÖMER tarafından Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapılırken, yarışmaya Afrikalı öğrencilerin de katıldı. - GÜMÜŞHANE