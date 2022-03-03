Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı - Son Dakika
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Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı

03.03.2022 18:26
Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı

Sungurlu İlçe Müftülü tarafından hayır sahibi vatandaşların katkıları ile kamplarda yaşayan vatandaşlara 500 çift ayakkabı, 100 adet çocuk takım elbisesi ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Sungurlu İlçe Müftülü tarafından hayır sahibi vatandaşların katkıları ile kamplarda yaşayan vatandaşlara 500 çift ayakkabı, 100 adet çocuk takım elbisesi ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Sungurlu Müftülüğü, Sungurlu Din Görevlileri ve Emeklileri Derneği işbirliği ile sınırımızın yanı başında bulunan kamplarda yaşayan kardeşlerimiz için hayır sahibi vatandaşlarımızın katkıları ile 500 çift ayakkabı, 100 adet çocuk takım elbisesi vb. ihtiyaç malzemeleri gönderildi" denildi.

Hayırsever vatandaşlara ve bu organizasyonda emeği geçen görevlilere teşekkür eden İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı dua ile yardım tırı dualarla uğurlandı. - ÇORUM

Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı
Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı
Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı

YORUMLAR
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Hisarcık, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kamplarda yaşayan vatandaşlara giyecek yardımı - Son Dakika


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