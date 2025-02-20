Kamu Başdenetçisi Eskişehir\'de

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"Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor" temalı toplantıya katılmak için Eskişehir'e gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve heyeti Vali Aksoy'a ziyarette bulundu.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberinde Kamu Denetçilerinden oluşan heyet "Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor" temalı toplantıya katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e geldi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve heyet Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi. Eskişehir Valiliğini ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek misafirperverliği için Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR