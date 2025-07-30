Kamu İşçileri İçin Grev Uyarısı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Argün Atalay, "Grevin zamanı belli. Günü belli, saati belli. Uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz" dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Son olarak Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklifinde bulunmuştu. Ayrıca altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerilmişti.

"Grevin uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezi önünde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, "Şimdi şimdi bazı arkadaşlar ifade ediyor. Grevin zamanı belli. Günü belli, saati belli. Uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz. Ama arkadaşlar başladılar üç aydır bazıları 'Genel greve çıkın.' ya günü geldiği zaman çıkıyoruz. Şu anda yetkisini düşüren sendikalar var bizim dışımızda. Adam günü gelmiş yetkisini düşürüyor. Adam ağzını açmıyor. İşçisi var orada 250, 300 bin tane ağzını açmıyor, konuşmuyor. Kim konuşuyor? Ben burada, bu ülkede işçi hareketinin buz kıran gemisiyim. Yetki kimde? Buradaki alandaki yetki Nurettin Akçul'da, Hakan Yeşil'de. Yetki kimde? Yetki işçide. Ne karar alırsanız TÜRK-İŞ Başkanı, bu başkanlar ona uymak durumundayız" dedi.

"Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz"

İşveren tarafının daha önce ilk altı ay için yüzde 24, diğer altı aylık dönemler için gerçekleşen enflasyon üzerinden zam teklifi yaptığını ve bu teklifin daha sonra geri çekildiğini belirten Atalay, "Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda. Ben bu evin başıyım. Gram kıpırdamam haberiniz olsun. Kamuoyuna çıkıp 50 bin, 60 bin lira alıyor diyor. Yerin altında ölüyoruz, denizin ortasında kaynak yapıyoruz, çoluk çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz" şeklinde konuştu.

Sözleşme görüşme süreçleri sona eren ve grev hakları doğan maden işçilerinin 1 Ağustos'ta Eti Maden'de, 2 Ağustos'ta ise Zonguldak madenlerinde greve çıkması bekleniyor. - ANKARA