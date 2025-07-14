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Kamu İşçileri İçin Protesto

Kamu İşçileri İçin Protesto
14.07.2025 18:12
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Öz Sağlık İş Sendikası, 600 bin kamu işçisi için protesto düzenledi, eşit ücret talep etti.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Hak-İş Konfederasyonunun 27 Şubatta sundukları Kamu Çerçeve Protokolüne rağmen işveren tarafının sunduğu teklifi üyeleriyle birlikte protesto ederek açıklamada bulundu.

81 ilde verilen teklifi protesto etmek adına basın açıklamalarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Doğan, yerelde Cumhur ittifakı il başkanlarını ziyaret edip ayrıntılı şekilde yaşanılan mağduriyetlerin anlatılarak destek istediklerini ifade etti.

Doğan, sonrasında Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde 81 ilin katıldığı protesto, yürüyüş ve oturma eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ama geldiğimiz noktada 7 aydır 600 bin kamu işçisini hala bekletiliyor. 7 ay oldu emekçinin, işçinin gördüğü zulüm görülmüyor. İşkolumuz açısından KÇP ile birlikte aynı zamanda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan işçilerimizin taban ücretlerinin eşitlenmesi konusunda ayrıca mücadele ediyoruz. HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu Başkanı aynı zamanda Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı da Devlet Sert'tir. Çabalarını, gayretlerini, işçiyi dert edinmesini gece gündüz koşturmasını, ulaştığı her kapıda emekçinin derdini anlatıp çözüm bulma arayışını, KÇP'nin bir an önce işçinin talepleri doğrultusunda imzalanması yönündeki bütün gayretini hem sizler, hem bizler hem de bütün kamuoyu yakından biliyor" dedi.

Yaklaşık 1 aydır KÇP tekliflerine itiraz için sahada, kurumlarda, meydanlarda eylemler yaptıklarını kaydeden Doğan, "Sosyal medyanın en büyük KÇP eylemini sizlerle birlikte yaparak ülke gündemine oturduk. 600 bin kamu işçisini ailelerine karşı daha fazla mahcup etmemek için, taban ücrette eşitlik bekleyen işçi kardeşlerimizin insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşmaları için bir an önce harekete geçin 600 bin işçiyi ötelemeyin. Hem konfederasyon, hem de Öz Sağlık-İş Sendikası olarak gece gündüz tek gündemimiz bu oldu. Olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Süleyman Doğan, Politika, Güncel, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu İşçileri İçin Protesto - Son Dakika

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