Kapadokya'da 'evet' dedi - Son Dakika

Eşsiz coğrafyası ile insanları kendisine hayran bırakan Kapadokya bölgesi birçok anıya da ev sahipliği yapıyor. Kapadokya'da kız arkadaşına sürpriz yapan bir genç, sıcak hava balonları arasında evlilik teklifinde bulundu.

Yalova'dan Kapadokya bölgesini kız arkadaşıyla birlikte gezmeye gelen Emirhan Güler, Ceren Ezgi Turan'a evlenme teklifi etti. Kız arkadaşına sürpriz yapan Güler, sabahın ilk saatlerinde Göreme Kasabasından havalanan Sıcak Hava Balonlarını izlemek için Aşk Vadisine geldi. Bir süre kız arkadaşıyla birlikte havalanan balonları izleyen Emirhan Güler, daha sonra yanında getirdiği tek taş yüzüğü Ceren Ezgi Turan'a uzatarak evlenme teklifinde bulundu. Kapadokya'da 'Evet' diyen çift yaptıkları açıklamada; "Yalova'dan tatil için geldik. Arkadaşlarımızla bir plan yapmak istedik. Bana da sürpriz oldu. Haberim yoktu. Teklifimizi hayırlısıyla gerçekleştirdik" şeklinde konuştular.

Çift daha sonra Kapadokya'nın masalsı atmosferinde havalanan sıcak hava balonlarını seyretti. Çift nikahlarını da Kapadokya'da balonda kıyacaklarını söyledi. - NEVŞEHİR