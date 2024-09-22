Kapaklı\'da Fabrikada Yangın Çıktı

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Haber: Adem Çil

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan bir firmaya ait fabrikada büyük çapta yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle yangın hızlı bir şekilde büyürken, ekipler kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı.

Kozmetik malzemelerinin de olduğu öğrenilen fabrikada, zaman zaman patlama sesleri gelirken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.