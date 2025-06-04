Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kapaklı'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde ofisinde silahı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde Burhan Y. isimli şahıs ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Burhan Y.'nin saldırıda hayatını kaybettiği belirlenirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında yakalama çalışması başlatıldı.
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