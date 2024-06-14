Kaplan'dan bayram mesajı - Son Dakika
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Yerel

Kaplan'dan bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramlar sevgidir, barıştır, kardeşliktir ve paylaşmaktır" dedi.

14.06.2024 12:43
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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramlar sevgidir, barıştır, kardeşliktir ve paylaşmaktır" dedi.

Başkan Kaplan mesajında, "Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar biz Müslümanların özlemle beklediği özel günlerdir. Sevinç, neşe, kardeşlik, barış ve paylaşma gibi duyguların en üst düzeyde yaşandığı günler olan bayramlar, aynı zamanda toplumdaki huzur ve barışa olan katkısıyla da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektedir. Bu nedenle bayramda aile büyüklerimizle birlikte, dost ve akrabaları, yaşlıları, kimsesizleri, hastaları ziyaret etmeli, hayır dualarını almalı, küçükleri de sevindirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Bayram coşkusunun ve sevincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması için yardımlaşma ve dayanışmanın da en üst düzeyde gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Kaplan, "Tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutlarken, bayramın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini, dünyada yaşanan savaşların, şiddettin, haksızlıkların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu özel günde ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Kurban Bayramı, İhracat, Yerel, Politika, Son Dakika

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