Kaplıcada Soğuk Hava Keyfi

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Eksi 15 derecede kaplıca keyfi

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin İlçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, soğuk havalarda bile sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor. Soğuk havaya rağmen kaplıcalara gelen vatandaşlar soğuk havada sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Kemal Elci, "Diyadin köprü kaplıcalarında akşam üzeri -15 derecede sıcak suyun içinde yüzüyoruz. kaplıca suyu kas ve eklem ağrıları, romatizmal sıkıntılar, cilt detoksu, metabolizmayı hızlandırma, obezite ile savaşma gibi konularda tercih ediliyor." dedi.