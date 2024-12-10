Kar Altında Eğlence - Son Dakika
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Kar Altında Eğlence

Kar Altında Eğlence

Bayburt'ta soğuk havada kar topu oynayan Şık kardeşler, karın keyfini doyasıya çıkardı.

10.12.2024 09:42
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Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, karın keyfini çıkaran taraf çocuklar oluyor. Yağız Efe ve Alperen Şık isimli kardeşler, öğle yemeğine eve gitmeyip, hafif hafif atıştıran kar altında kar topu oynayıp, eğlenceli vakit geçirdiler.

Öğle yemeği için okuldan çıkan Şık kardeşler, araba üzerlerinde biriken karları görünce yemeği unuttular. Bir saatlik öğle arasını kar topu oynayarak geçiren kardeşler, karın keyfini çıkardılar. Gönüllerince eğlenen kardeşlerden abi Alperen Şık, karın yağmasını dört gözle beklediğini söyleyerek, "Kar yağdığı için çok mutluyuz, karın yağmasını dört gözle bekliyorduk. Kardeşimle kar topu oynadık, birazdan da kardan adam yapacağız. Çok keyifli vakit geçiriyoruz, hiç üşümedik" ifadelerini kullandı. Şık kardeşlerin kar eğlencesi ise annelerinin çağırmasıyla son buldu. Öğle arasının bitimine az bir vakit kala apar topar eve giden kardeşler hızlıca yemeklerini yiyip, karınlarını doyurduktan sonra yeniden okulun yolunu tuttular. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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