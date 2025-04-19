Kar Bitkileri Vurdu, Besiciler Zor Durumda

Kar, yeşeren bitkileri vurdu

Bitkilerin kar altında kalması besicileri zora soktu

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek bölgelerde yeşeren bitkilerin tamamının kar altında kalması besicileri zora soktu. Yazın dağlarda bitkileri toplayıp kışın hayvanlarına yem olarak veren besiciler, bitkilerin kar altında kalarak zarar görmesinden dolayı şimdiden zora girdiklerini söyledi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gün önce yağan kar yağışı sonrası yüksek bölgelerde yeşeren heliz otu başta olmak üzere bir çok bitki zarar gördü. Her yıl besicilerin yaz aylarında toplayıp daha sonra kış aylarında yem olarak hayvanlara verdikleri heliz otu bu yıl kar yağışı sonrası zarar gördü. Kar altında kalan heliz otu ve pancarların tamamı hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle zarar gördü. Kış aylarında hayvanlarına yem vermeyecek olan besicileri zorlu bir dönem bekliyor. Yılmaz Gükçe isimli besici kar yağışı sonrası heliz otlarının arasında gezerek zararın çok olduğunu ifade etti. Gükçe, "Ülkemizdeki 32 ili vuran don olayı Şırnak ilini de beklenmeyen kar olarak vurdu. Kar yağışı sonrası oluşan don heliz otunu vurdu. Özellikle çiftçilerimiz mağdur olacak" dedi.