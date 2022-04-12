Karabük'te ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı

12.04.2022 11:36
Karabük'te ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı

Karabük'te Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için şuana kadar 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı.

Karabük'te Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için şuana kadar 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı.

Hayırsever iş insanlarının, kurum ve kuruluşların hazırladıkları gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmeye devam ediyor. Vali Fuat Gürel, beraberindeki Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfını ziyaret ederek bilgiler aldı.

Yapılan yardımlarla bilgi aldıktan sonra konuşan Vali Gürel, "Ramazan ayı paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayıdır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışını hayat felsefesi haline getiren necip milletimizin yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturuyor. Karabük'ün değerli kurum, kuruluş ve hayırseverleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfımıza iletilen gıda kolilerini ve alışveriş kartlarını emanet sahiplerine ulaştırabilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Gürel, vakfa şuana kadar toplamda 3 bin 144 adet gıda kolisi yardımı yapıldığını belirterek, yapılan yardımların kısa sürede dağıtımının tamamlanacağını ifade etti. - KARABÜK

Karabük'te ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı
Karabük'te ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı

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Karabük Valiliği, Ramazan, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin 144 gıda kolisi yardımı yapıldı - Son Dakika


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