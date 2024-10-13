Karabük'te Inşaat İşçisi Ölü Bulundu

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Karabük'te bir inşatta çalışan 52 yaşındaki Ali Arıkboğa, şantiyenin banyo bölümünde ölü bulundu.

Olay, dün merkeze bağlı Kale köyünde yer alan bir villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa(52) arkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu. Arıkboğa'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.