Karabük'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Karabük\'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor
28.07.2025 00:00  Güncelleme: 00:09
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5 gündür süren orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalelerin sürdüğünü belirtti. Yangınla mücadelede can kaybı yaşanmadığını ifade eden Çetinkaya, köylerin güvenliğini sağlamak için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5 gündür devam eden orman yangınlarına müdahalede karadan ve havadan yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, "Bu toprakları yeniden yeşerteceğiz, köylerimizi tekrar inşa edeceğiz" dedi.

5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangının başladığı ilk andan itibaren sahada olduklarını, Karabük'ün Üçbaş, Kamış, Boyalı, Tandır, Mehterler ve Cemal Ovası gibi birçok noktasında cansiperane bir mücadele verildiğini ifade etti. Çetinkaya, yangının ormanlık alanlarla birlikte yaban hayatını da olumsuz etkilediğini belirterek, "Şu ana kadar çok şükür köylerimizde can kaybı yaşanmadı. Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız tahliye edildi, köylerin güvenliği sağlandı" dedi.

Yangının farklı noktalarda halen devam ettiğini söyleyen Çetinkaya, Tandır, Mehterler ve Avdan Yaylası'nda uçak ve helikopterlerle, Cemal Ovası'nın üst bölgesinde ise greyder ve dozerlerle müdahalenin sürdüğünü aktardı. Çetinkaya, Üçbaş'tan Davutlar'a kadar olan alanda yangının sıçramasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alındığını da kaydetti. Sosyal medyada yayılan bazı asılsız bilgilere tepki gösteren Çetinkaya, "Yangının köylere ulaştığı ya da hava araçlarının kullanılmadığı gibi doğru olmayan paylaşımlar yapılıyor. Oysa devletimizin tüm unsurları sahada. Bakan yardımcılarımız, valimiz, milletvekillerimiz, teknik ekiplerimiz gecesini gündüzüne katıyor" diye konuştu.

Yangınla mücadelenin teknik ayrıntılarına da değinen Çetinkaya, İHA'lar aracılığıyla anlık ısı haritalarının izlendiğini, riskli bölgelere göre müdahalenin yönlendirildiğini söyledi. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Çetinkaya, "Anız yakma, bağ-bahçe atıklarını yakma, sigara izmaritlerini söndürmeden doğaya atma gibi eylemler çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ormanlar hepimizin. Bizi büyüten bu toprakların alevler içinde olması her Karabüklüyü derinden yaralıyor" dedi.

Tahliye sürecinde bazı vatandaşların evlerini terk etmek istemediğini ifade eden Çetinkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlar ile kamu misafirhanelerinin halkın kullanımına açıldığını, hayvanların da güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı. Çetinkaya, "Bu köyler bizim yerli köylerimiz. Vatandaşlarımızın yakınları merkezde ya da çevre ilçelerde yaşadığı için barınmada sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

"Ev yapılır, ağaç dikilir ama bir canı geri getiremeyiz"

Yangınlarda en büyük önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Ev yapılır, hayvan alınır, ağaç dikilir ama bir vatandaşımızı ya da bir kuzumuzu bu lanet alevlere kurban vermemek tek arzumuz" ifadelerini kullandı.

"Bu mücadelenin kazanamayacağı hiçbir şey yok"

Yangınla mücadelenin sadece Karabük'e değil, Türkiye'ye örnek bir dayanışma ruhu içinde sürdüğünü söyleyen Başkan Çetinkaya, "Karabük'ün yüzde 70'i ormanlık alan. Kayalık yapıda, reçineli çam ağaçlarının olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Ancak bu beladan birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Çetinkaya açıklamasını, "Geçmiş olsun. Rabbim bu felaketi bir daha yaşatmasın" sözleriyle tamamladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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