Karabük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği

07.05.2022 18:04
Karabük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği

Karabük'te 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Karabük'te 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Karabük'te yapıldı.

Albay Karaoğlanoğlu ve Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleştirilen uygulamada Vali Fuat Gürel, emniyet kemeri konusunda sürücü ve çocukları bilgilendirdi. Etkinliğe katılarak miniklere boyama kitabı, Fahri Trafik Müfettişi kartı ve kırmızı düdük vererek bilgilendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, "Bugün trafik haftası başlangıcı için buradayız, 7-13 Mayıs arasında her sene trafik haftası olarak kullanılmakta. Özellikle daha güvenli bir trafik akışını sağlanması, trafikte hem yayalar hem de sürücülerle ilgili kuralların hatırlatılması için her sene İçişleri Bakanlığımız tarafından hem Jandarma Genel Komutanlığı hem Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanması gereken bir kısım kuralları ön plana çıkararak vatandaş nezdinde de duyarlılığın arttırılmasıyla ilgili kampanyalar düzenlenmekte. Hatırlarsanız geçen bayramda 'BayramınızKemerliOlsun' mottosuyla bir kampanya başlatmıştık. Onu da bayramda özellikle kazaların biraz daha azaldığını İçişleri Bakanlığımızın açıklamasıyla özellikle bayram süresince yaralanmalı ve ölümlü kazaların azaldığını gördük. Özellikle ölümlü kazaların yüzde 50 oranında azaltılması öngörülmektedir. Bununla ilgili arkadaşlar sürekli sahada ve sürekli denetimler yapılıyor. Sürekli bilinçlenme arttırma kampanyaları için çalışmalar yapılmakta. Bugün de o yüzden buradayız vatandaşlarımızla beraberiz. Bu senenin özellikle yayalar açısından 5 adımda güvenlik trafik nasıl olur? bununla ilgili bir öncelik var. Bununla ilgili bir duyarlılık oluşturmak için de buradayız" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Karabük'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği
Karabük'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği
Karabük'te Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği

YORUMLAR
500
Maltepe'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması Maltepe'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması AFYONKARAHİSAR - 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi AFYONKARAHİSAR - 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi

Togo Cumhuriyeti, Trafik Haftası, Karabük, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 18:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement