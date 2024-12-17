Karabük'te Yoğun Sis Etkili

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Karabük'te sis etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında sis etkili oluyor.

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, birçok bina ve yapı neredeyse tamamen görünmez hale geldi.

Sabah saatlerinde Karabük'ün çeşitli bölgelerinde aniden yoğunlaşan sis, özellikle şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgelerde, araç sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Beşbinevler- Safranbolu arasında bulunan Kanyon Köprü'de etkili olan sis ise görsel şölen oluşturdu.