Karaderili Şirketler Grubu'ndan Suçlamalara Yanıt - Son Dakika
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Karaderili Şirketler Grubu'ndan Suçlamalara Yanıt

Karaderili Şirketler Grubu\'ndan Suçlamalara Yanıt

Karaderili Şirketler Grubu, haksız tutuklamalar ve örgüt iddialarını reddetti, beraat bekliyor.

03.04.2025 12:53
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Karaderili Şirketler Grubu, firmaya yönelik süren davayla ilgili, "Şirketimiz hiçbir suç teşkil eden eylemin içinde bulunmamıştır" açıklamasını yaptı.

Karaderili Şirketler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma sonunda haksız ve hukuka aykırı olarak şirketimizin bazı çalışanlarının tutuklandığı malumlarınızdır. Dosyada gizlilik kararı verilerek, uzun süre delillere ulaşılamamıştır. Daha sonra iddianame düzenlenmiş ve 25, 26, 27 Mart 2025'te 3 gün süren duruşma yapılmıştır. Bu süreçte Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada neredeyse tüm sanıklar dinlenmiş, birçok müşteki ise farklı illerde müşteki sıfatı ile ifade vermiştir. Müştekilerden 51 kişi şikayetlerinden tamamen vazgeçmiştir. Karaderili Şirketler Grubu hakkında bugüne kadar yanlış bir algı oluşturulduğu yargılama aşamasında yapılan savunmalardan ve delillerden anlaşılmıştır. Yapılan yargılamada gelinen aşamada bugüne kadar çıkan haberlerin tamamının gerçek dışı olduğu, örgüt kapsamında hareket edilmediği anlaşılmıştır. Verilen ifadelerden ve dosyadaki belgelerden müştekilerin tamamı ile devre mülk sözleşmesi değil, devre tatil sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşme kapsamında yüzlerce müştekinin tatil hakkından faydalandığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şirketin kapasitesinin olmadığı ve bu şekilde satış yapamayacağı konusunda devre mülk/devre tatil konusunda Türkiye'deki en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Ethem Saba Özmen tarafından imzalanan hukuki mütalaa dosyaya sunulmuştur. Bu mütalaada yapılan satış işlemi ve imzalanan sözleşmede hukuka aykırı bir durum olmadığı belirtilmiştir. Bu mütalaa dosyaya sunulmuştur. Yargılamada verilen ifadelerden 2 milyon 500 bin gece konaklama yaptırıldığı, buna ilişkin delillerin jandarma kayıtlarında yer aldığı, 10 milyon dolara yakın vergi ödendiği, şirketin Termal Vergi Dairesi'nde yıllarca vergi rekortmeni olduğu, Yalova'nın ekonomisine katkılarda bulunulduğu savunmalar arasında yer almıştır. Yönetim Kurulu Başkanımızın mal kaçırdığı iddiaları ortadan kalkmıştır. Zira Orhan Karaderili'nin üzerinde sadece bir ev olduğu, kendisine ait bazı taşınmazları satarak şirkete sermaye olarak koyduğu dosyadaki delillerle sabittir. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturma aşamasında şirketten birçok bilgi ve belge istemiş, iddianame şirket tarafından verilen bilgi ve belgelere dayanmıştır. Bir delil karartma yerine, savcılık makamına yardımcı olunmuştur. Şirkete açılan davaların sayısının fazla olmasının sebebi ise, şirketin datalarını çalan kişilerle ortak hareket eden bazı grupların ve derneklerin olduğu anlaşılmıştır. Yine bu sebeple şirketlerin mal varlığına hukuka aykırı hacizler konulduğu da yargılama aşamasında anlaşılmıştır. Duruşmada şirkete ait tüm otellerin projeksiyon vasıtası ile sunumu yapılmıştır. Sanki hayal satıyorlar iddiası ortadan kalkmıştır. Neticeten bir dolandırıcılık olmadığı anlaşılmasına rağmen şirketimizin bazı çalışanlarının haksız ve hukuka aykırı olarak tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Yargılama aşaması alanında uzman avukatlar tarafından titizlikle takip edilmektedir. 30 yıldan beri faaliyetine devam eden, milyonlarca insana tatil hizmeti veren şirketimize karşı suç işleyen herkes hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açılacaktır. Bu aşamada tüm basın mensuplarına, tüm Yalova halkına, tüm üyelerimize açıkça ifade etmek isteriz ki şirketimiz hiçbir suç teşkil eden eylemin içinde bulunmamıştır. Örgüt iddialarını da açıkça ve şiddetle reddetmekteyiz. Yapılan yargılama sonunda da şirket yönetim kurulu başkanımızın ve diğer şirket çalışanlarımızın beraat edeceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini ifade etmek isteriz. Dava süreci ile ilgili bilgilendirmeler zaman içinde yapılacaktır" denildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaderili Şirketler Grubu'ndan Suçlamalara Yanıt - Son Dakika

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