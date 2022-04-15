Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

15.04.2022 11:46
Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

Kırıkkale'nin Karakeçili İlçe Müftülüğünce, 'gençliğe değer' programı çerçevesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi.

Kırıkkale'nin Karakeçili İlçe Müftülüğünce, 'gençliğe değer' programı çerçevesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi.

Karakeçili Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Müftülüğünce "gençliğe değer" programı çerçevesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenledi. İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, iftar programına katılarak öğrencilerle birlikte oruç açtı. Kaymakam Demir, iftar programına katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Buradaki programın ardından teravih namazı için camiye geçildi. Kaymakam Demir, namaz sonrası İlçe Müftüsü Muhammed Key ile birlikte vatandaşlarla birlikte sohbet etti. - KIRIKKALE

Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

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Karakeçili, Kırıkkale, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karakeçili İlçe Müftülüğü öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika


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