Karaman'da Vergi Ödeyenlere Sürpriz Hediyeler - Son Dakika
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Karaman'da Vergi Ödeyenlere Sürpriz Hediyeler

Karaman\'da Vergi Ödeyenlere Sürpriz Hediyeler

Karaman'da yılın ilk iş günü vergi borcunu ödeyen mükelleflere sürpriz hediyeler verildi.

02.01.2025 12:51
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Karaman'da yeni yılın ilk iş günü defterdarlığa giderek vergi borcunu ödeyen mükellefler, sürprizle karşılanarak çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Karaman Defterdarlığı'na sabah erken saatlerde giden mükellefler sırasını aldı. İlk işlem için vezneye yönelen 72 yaşındaki Ramazan Murat, ödemesini yaptıktan sonra alkışlarla karşılandı. Kısa süre şaşkınlık yaşayan Murat, Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar tarafından tebrik edildi. Sabahın erken saatlerinde defterdarlığa gelerek vergisini ödeyen diğer 4 vatandaş ise Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar ve Karaman Vergi Dairesi Müdürü Kemal Gökbayrak tarafından tebrik edildi, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Yılın ilk vergilerini ödedikleri için mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, erken saatlerde vergi ödemeye özen gösterdiklerini söyleyerek hediyeler için Karaman Defterdarlığı'na teşekkür etti.

"Mükelleflerimize sürpriz yapmak istedik"

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar, "Sabahın erken saatlerinde gelen mükelleflerimize biz de çeşitli hediyelerle sürpriz yapmak istedik. Vade tarihinden önce gelip mükellefiyet görevlerini yerine getirmek isteyen mükelleflerimizi karşıladık ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Bu duyarlılıklarından dolayı mükelleflerimize çok çok teşekkür ediyorum. Karamanımızın yatırımcı güzel insanlarını bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra ödemelerindeki hassasiyetleri bizler için çok önemli. Ben kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. 2025 yılının ülkemize, milletimize ve Karaman'ımıza hayırlar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün mükelleflerimize sağlık, sıhhat, huzur ve bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da Vergi Ödeyenlere Sürpriz Hediyeler - Son Dakika

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