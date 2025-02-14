Karaman'da kar yağışı sonrası Karaman Kalesi'ne akın eden vatandaşlar ellerine aldıkları poşetler ve sinilerle kayarak karın tadını çıkardı.
Karaman'da yağan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve sinilerle ailecek Karaman Kalesi'ne akın etti. Kalenin girişindeki yokuşta 7'den 70'e herkes, poşetlerini, sinilerini ve kızaklarını alarak kendini eğlenceye kaptırdı. Kayak yapan vatandaşlar aylardır bugünü beklediklerini ve karın tadını çıkardıklarını söylediler. - KARAMAN
Son Dakika › Yerel › Karaman Kalesi'nde Kar Eğlencesi - Son Dakika
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