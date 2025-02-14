Karaman Kalesi'nde Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Yerel

Karaman Kalesi'nde Kar Eğlencesi

Karaman Kalesi\'nde Kar Eğlencesi

Karaman'da kar yağışı sonrası vatandaşlar, kaleye akın ederek eğlenceli anlar yaşadı.

14.02.2025 00:46
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Karaman'da kar yağışı sonrası Karaman Kalesi'ne akın eden vatandaşlar ellerine aldıkları poşetler ve sinilerle kayarak karın tadını çıkardı.

Karaman'da yağan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve sinilerle ailecek Karaman Kalesi'ne akın etti. Kalenin girişindeki yokuşta 7'den 70'e herkes, poşetlerini, sinilerini ve kızaklarını alarak kendini eğlenceye kaptırdı. Kayak yapan vatandaşlar aylardır bugünü beklediklerini ve karın tadını çıkardıklarını söylediler. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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