Karasu\'da hortumun uçurduğu ilkokul çatısı, imeceyle Pazartesi\'ye yetiştirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sel felaketinin ardından meydana gelen hortum sebebiyle çatısı uçan ilkokul, mahalle halkının imece usulü dayanışmasıyla onarıldı. Pazartesi günü eğitimin aksamaması için yağmur altında kenetlenen vatandaşlar, çatıyı tamir ederek okulu ders başı yapmaya hazır hale getirdi.

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde meydana gelen hortum, mahallede bulunan okul binasının çatısına zarar verdi. Hortumun etkisiyle okul çatısının büyük bir kısmı uçtu. Olayın ardından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile ilçe protokolü bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Resmi ihale ve onarım süreçleri başlatılırken, Pazartesi günü çocukların eğitimden geri kalmasını istemeyen mahalle sakinleri ve muhtarlık harekete geçti. Yağmur altında bir araya gelen mahalle halkı, imece usulüyle çatının tamiratına başladı. Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Jandarma Komutanı da okulu ziyaret ederek yürütülen çalışmayı yerinde inceledi ve vatandaşlara devletin desteğinin her zaman arkalarında olduğunu ifade etti.

"Yağmur altında çalışarak çatımızı tamamladık"

Yaşanan felaketi değerlendiren Mahalle Muhtarı Şefik Kır, "Asrın felaketi diyebileceğimiz ölçüde bir hortum yaşadık. Hortum okulumuza sirayet etti. Okulun çatısının 4'te 3'ünü yıktı. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz geldiler ve ilgilendiler. İhale sürecini başlattılar ancak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmesini istemediğimiz için el birliği yaptık. Süreci hızlandırdık. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Bir tarafından da biz tutmuş olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün yağmur altında çalışarak çatımızı tamamladık. Temizlik işi kaldı, onu da yarın halledeceğiz. Pazartesi günü çocuklarımız rahatlıkla eğitimlerine devam edecekler. Ziyarete Kaymakamımız geldi, ilçe Milli Eğitim Müdürü'müz, Jandarma Komutanımız ve diğer arkadaşlarımız sağ olsunlar geldiler" dedi.

"Gereken ne varsa yaptık"

Okulun onarımına destek veren mahalle sakinlerinden İsmail Kıylı ise, "Elimizden gelen ne varsa kendi kararımızla hızlı bir şekilde okulumuzu tamir ettik. Nasip olursa yarın da geri kalan temizlik işleri yapılacak. Pazartesi günü çocuklarımız güzel bir şekilde okullarına devam edecek. Biz de vatandaş olarak elimizden geleni yaptık, güzel bir şekilde bitirmiş olduk" diye konuştu.