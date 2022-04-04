Karataş'tan stokçulara veryansın - Son Dakika
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Karataş'tan stokçulara veryansın

04.04.2022 14:21
Karataş'tan stokçulara veryansın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Fiyat istismarcılığını ticaretle izah etmeye kalkışmak, akıl tutulmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Fiyat istismarcılığını ticaretle izah etmeye kalkışmak, akıl tutulmasıdır. Bunun adı olsa olsa hırsızlık olur, alçaklık olur, haramilik olur" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, son zamanlarda sık sık gündeme gelen fiyat istismarcılığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizin emtia fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Naim Karataş, bu durumu fırsata çevirmenin son zamanlarda alışkanlık haline geldiğini dile getirdi. Vicdanlarını haraç-mezat satmış, onur ve haysiyetten yoksun olan bir kısım işletmeci ve sözde ticaret erbabının vatandaşın ocağına stokçulukla ve fiyat istismarıyla incir ağacı dikmeye çalıştığını kaydeden İl Başkanı Naim Karataş, "Daha fazla kar edeyim diye elini milletin cebine ve kursağına uzatanların zar ağlayacakları günler yakındır. Kriz tüm dünya genelinde ama ne acı ki krizden beslenen sefiller ve alçaklarsa maalesef en çok bizim ülkemizde!" ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığının bu zamana kadar hiç kimseyi memnun etmediğini ve bundan sonra da etmeyeceğini vurgulayan Başkan Karataş, "Hayat pahalılığına sebep olan faktörler, sadece bizim ülkemizi ilgilendirmiyor. Benzer durumlar bugün dünyanın her tarafında yaşanıyor. Bizim ülkemizde ise, vatandaşımıza yansıyan oran oldukça minimize edilmeye çalışılıyor. Bu sürecin en kısa sürede geride kalması ve milletimizin rahat bir nefes alabilhmesi için gerekli adımlar atılıyor, mücadeleler veriliyor, çalışmalar yapılıyor, tedbir alınıyor. Ancak hakikati kendi istikametinden kopartıp, hayat pahalılığı üzerinden Cumhur İtitfakına vurmaya çalışmak, akılsızlıktır, gerçekleri saptırmaktır, gören gözlere perde çekmeye çalışmak demektir. Siyaseten durum bu iken ve muhalefet için küresel ekonomik kriz en büyük malzeme iken; stokçular ve fiyat istismarcıları ise, bu ortamdan kazançlı çıkma peşinde koşan sefillerin ta kendileridir" diye konuştu.

Hepsinden hesap sorulacak

Devletin her daim 18 yaşında olduğunun altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Hiç kimse devlet aklıyla dalga geçmeye kalkmasın! Hiç kimse bu milletin sırtından, kursağından ve kucağından geçinmeye kalkışmasın! Nasıl olsa kriz var, bildiğimizi okuyalım, dilediğimizi yapalım, milletten götürebildiğimiz kadar götürüp kar edelim diye düşünenler varsa; bilsinler ki yuttukları o haram lokmalar kılçık olup boğazlarına takılacak. Stokçulukla, karaborsacılıkla kazancına kazanç ekleyenler, sadece maişeri vicdanda değil, bu devlete de hesap veriyor ve verecek" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Milliyetçi Hareket Partisi, Erzurum, Karataş, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karataş'tan stokçulara veryansın - Son Dakika


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