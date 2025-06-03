Karatepe Yazıtları'nın Gizemleri - Son Dakika
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Yerel

Karatepe Yazıtları'nın Gizemleri

03.06.2025 15:59
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Doç. Dr. Faris Demir, Karatepe Yazıtları'nın İndus Vadisi ve İnka yazıtlarını çözüme katkı sağladığını belirtti.

"Milyonlarca dolarlık gizemler Karatepe Yazıtlarında saklı"

İndus Vadisi yazıtlarının gizemi Karatepe Yazıtlarında saklı

OSMANİYE - Osmaniye Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nında bulunan UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen 'Karatepe Yazıtları' hakkında konuşan Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve "Karatepe Kitabı"nın yazarı Doç. Dr. Faris Demir, "Milyonlarca dolarlık gizemler Karatepe Yazıtlarında saklı" dedi.

UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen 'Karatepe Yazıtları' içerisinde bulunduğu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nın antik döneme ait birçok resim ve sembolü içerisinde barındırdığını söyleyen Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe Yazıtları, Girit Hiyerogliflerinin çözümünde olduğu gibi, İndus Vadisi ve hatta Brezilya'daki İnka Taşı yazıtlarının anlaşılmasına da katkı sağlayabilir." dedi.

Anadolu Luwi Hiyeroglif yazıtlarının kökeni Seramiksiz Neolitik Dönem'e kadar uzandığını ve evrensel olduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Anadolu Luwi Hiyeroglifleri ve Mısır Hiyeroglifleri, aynı coğrafyada bulunmasına rağmen tamamen birbirinden farklıdır. Mısır Hiyeroglifleri, sadece Mısır'da yer almış ama Anadolu Hiyeroglifleri, evrensel olmasından dolayı geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Anadolu Hiyeroglifleri, kökeni Göbeklitepe ve Körtik Tepe kadar uzanmaktadır. UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen Karatepe yazıtları görüntüler bakımından dünyadaki en uzun çift dilli yazıttır. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir, yani herhangi bir dille bağımlı değildir." Diye konuştu.

-Demir, "Milyonlarca dolarlık gizemler Karatepe Yazıtlarında saklı"

İndus Vadisi yazıtlarının çözülmesi için ödüller konduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe yazıtları, İndus Vadisi ve Brezilya'daki İnka Taşı'nı çözebilecek ipuçları vermektedir. Karatepe yazıtlarında bulunan Anadolu Hiyeroglifleri, yani Luwi yazıları, Girit hiyerogliflerin okunmasını sağlamış. Birçok hiyerogliflerin de okunmasını sağlayacak ipuçları sağlamaktadır. İndus Vadisi'ndeki yazıtlara çözülmesi için ödüller de konmuştur. Hiyeroglif yazısı olmasından dolayı Karatepe'deki yazıtlar, resimler, simgeler ve hiyeroglifler bu yazıtların çözümlerini sağlayacak önemli ipuçları sağlamaktadır. "dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karatepe, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

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