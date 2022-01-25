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Karda kano keyfi - Son Dakika

Karda kano keyfi

25.01.2022 15:52
Karda kano keyfi

Samsun'un Bafra ilçesinde kano antrenörü ve ekstrem sporcu olan Volkan Karaman'ın 1 metre karda kano ile kayması, görenleri şaşırttı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kano antrenörü ve ekstrem sporcu olan Volkan Karaman'ın 1 metre karda kano ile kayması, görenleri şaşırttı.

Bafra ilçesinde kano antrenörü olan Volkan Karaman, 1200 rakımlı Bafra'nın Yiğitalan Mahallesi'nde yoğun kar yağışı altında kano ile kayak yaparak bir ilki gerçekleştirdi. Kahraman, durgun su kanosunu cipin arkasına iple bağlayarak ve küreğiyle yön vererek yaklaşık 4 km boyunca kayak yapmanın keyfini çıkardı. Zaman zaman kanosunu cipten çözen ve eğimle kayak yapan Karaman, yürekleri ağza getirdi.

Doğa tutkunu ve yıllardır ekstrem sporları ile uğraşan Karaman, gerçekleştirdiği bu etkinlik ile spor yapmak için koşulların ve mekanın önemli olmadığını vurgulayarak doğanın her spora ev sahipliği yapabileceğini gösterdi. Yaşadığı şehir ve ilçenin reklamı için doğa sporlarını kullandığını ifade eden Volkan Karaman, etkinliğini yaparken tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve trafiğe kapalı bir bölgede kayak yaptıklarının altını çizdi.

Doğa sporlarına katkı sağlamak istediğini ifade eden Volkan Karaman, "İlk ekstrem sporlara 2014 yılında dağ bisikleti ile başladım. Daha sonrasında rüzgar sörfü, kano, ip üstünde yürüme gibi ekstrem sporları yaparak hem şehrime reklam açısından katkı yapmak istedim hem de kendimi doğa ve sporla birleştirmek istedim. Ben normalde her mevsim kano yapıyorum. Şu sıralar tüm Türkiye'de etkili kar var. Arkadaşlarımız ile birlikte dağ yürüyüşü yapma kararı aldık. Sonra olayı daha renkli hale dönüştürmek için kanoyu da götürmeye karar verdim. Eğimin durumuna göre kanoyu bazen cipe bağladım bazen de eğimle birlikte kano kayağı yaptım. Karda kano yaparken çok zevk aldım. Bin 200 metre yükseklikte yapılan kano oldukça zevkliydi. Bu sporu yaparken gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Yolda 1 metre kar olduğu için trafiğe kapalıydı. Araziyi kullanarak çok güvenli bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik. Doğa sporlarına bir katkım olursa ne mutlu bana" dedi. - SAMSUN

Karda kano keyfi
Karda kano keyfi
Karda kano keyfi

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Karaman, Samsun, Bafra, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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