Karda Kayma Eğlencesi - Son Dakika
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Yerel

Karda Kayma Eğlencesi

Karda Kayma Eğlencesi

Tokat'ta 4 arkadaş, otomobile bağladıkları branda ile karda kayarak eğlendi. Görüntüler kaydedildi.

25.02.2025 11:20
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 arkadaş, otomobile iple bağladıkları brandayla karda kaydı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erbaa ilçesinde yaşayan 4 arkadaş, kar yağışını eğlenceye çevirdi. Araçlarıyla Sakarat Yaylası'na giden İzzet Köklü, İbrahim Dinçer, Ahmet Balcı ve Mustafa Karadeniz, yolculuk sırasında karda kayak yapmak istedi. Otomobile bağladıkları ipin ucunu tutan vatandaşlar, altlarına branda alarak karla kaplı yolda kaymaya başladı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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