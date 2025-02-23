Kardan Adamla Eğlenceli Gezi

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Artvin'in Arhavi ilçesinde üç arkadaş, el yapımı elektrikli traktörün kasasına yaptıkları kardan adamı mahalle mahalle gezdirdiler. Eğlenceli anlar yaşanırken, mahalle sakinleri kardan adamla bol bol fotoğraf çekildi.

Arhavi ilçesinde gençler, elektrikli traktörün kasasına yaptıkları kardan adamla büyük ilgi topladı. Lise öğrencisi Atakan Yıldız, Onur Sarı ve Arda Güneş, traktörün kasasına yerleştirdikleri kardan adamı mahalle mahalle gezdirerek, çocuklara ve çevredekilere unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle sakinleri kardan adamla bol bol fotoğraf çekilip, cep telefonları ile o anları kaydetti.

Öğrencilerden Onur Sarı, "Kar yağınca bu güzellikleri eğlenceye dönüştürmek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte kardan adamı traktörün kasasına koyarak, mahalle mahalle gezdik. Bu sayede çocuklar çok eğlendi, biz de keyif aldık" dedi.

Kardan adamın sokaklarda gezdirildiği görüntüler ise büyük ilgi topladı. - ARTVİN