'Kardan Şehit Ömer Halisdemir' büstü - Son Dakika
Üye Girişi

'Kardan Şehit Ömer Halisdemir' büstü

20.03.2022 00:58
'Kardan Şehit Ömer Halisdemir' büstü

Ordu'da kardan, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in büstü yapıldı.

Ordu'da kardan, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in büstü yapıldı.

Ünye Yusuf Bahri Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardan büstünü yaptı. Büstü sporcu öğrenciler ile birlikte yaptıklarını kaydeden beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, "15 Temmuz'un kahramanı ve en önemli şehitlerinden Ömer Halisdemir'in portesini yapmak istedik. Yaklaşık 4 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Yakın tarihimizde şahsiyeti olan Halisdemir'e benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu" dedi. - ORDU

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor Son dakika haber... Borunun patlaması nedeniyle Niksar'da doğal gaz arzında sorun yaşanıyor

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Astsubay, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kardan Şehit Ömer Halisdemir' büstü - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:18:17. #1.13#
SON DAKİKA: 'Kardan Şehit Ömer Halisdemir' büstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement