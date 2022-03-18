Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi - Son Dakika
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Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi

18.03.2022 18:14

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi Samsun'da dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi.

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi

SAMSUN - Samsun'da dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi.

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan kar şehri beyaza bürüdü. Kar yol ve kaldırımların yanı sıra evlerin çatıları ve bitki örtüsünün üzerini kapladı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu.

Karın ağırlığı nedeniyle bazı zararlar da meydana geldi. İlkadım ilçesi Orhaniye Sokak üzerinde bir ağaç yıkıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay ucuz atlatıldı. Ağaç, İlkadım Belediyesi ekiplerince parçalara ayrılarak sokaktan kaldırıldı.

Çevreden geçerken yıkılan ağacı gören İlyas Kaynar, "Samsun'da son 2 gündür kar yağışı arttı. Uzun süredir böyle bir kar yağışı görmemiştik. Hatta çevrede ağaçlar bile yıkılmış. Samsunlular olarak şaşırdık. Ekipler de yıkılan ağacı kaldırıyorlar" dedi.

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi
Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi
Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi

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İlkadım, Samsun, Bitki, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karın ağırlığına dayanamayan ağaç devrildi - Son Dakika


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