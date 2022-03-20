Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı

20.03.2022 16:09

Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı Büyükşehir'in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışının yaşandığı şehri baştan aşağı kardan temizliyor.

Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı

Büyükşehir'in kar timleri kenti baştan aşağı kardan temizliyor

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, elverişsiz hava şartları ve yoğun kar yağışının yaşandığı şehri baştan aşağı kardan temizliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 2 bin personel ve bin araçla karla mücadelenin 26 bin kilometrekarelik alandaki yerleşim alanlarının çevresi, karayolu, ana ve ara arterler, ulaşım ve bağlantı yolları ve tüm toplu taşıma güzergahlarında sürdüğünü bildirdi. Kent merkezinde kar kalınlığının 45 ila 55 santimetre seviyesinde olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Kar timlerimiz, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 7 bin kilometrelik yol ağında amansız bir mücadele veriyor" dedi.

Metrekareye 26.9 kilogram yağış düştü

Başkan Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerini de paylaştı. Sekmen, kentte metrekareye 26.9 kilogram kar yağışının gerçekleştiğini açıkladı. "Karla mücadele bizim işimiz" diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Bu konuda bir örnek vermek gerekirse Erzurum- İstanbul arası yaklaşık 1230 kilometre... Bizim karla mücadele çalışmalarımızı baz alırsak ekiplerimiz Erzurum-İstanbul arasını bir yılda defalarca temizliyor. Karla mücadelede Türkiye'nin en profesyonel ekibi kuşkusuz Erzurum Büyükşehir Belediyesi'dir. Navigasyon ve yer belirleyici altyapımızla 7/24 karla mücadeleyi dijital ortamda da takip ediyoruz."

Ekiplerimiz sağlık çalışanlarına da destek veriyor

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir'in kar timlerinin karla mücadelenin yanında yolda mahsur kalan sağlık ekiplerine de yardımcı olduğunu söyledi. Sekmen, "Ekiplerimiz, kırsalda da yoğun bir mücadele içinde Bu sabah Olur ilçemize bağlı Bozdoğan Mahallemizde ikamet eden 90 yaşındaki Hünkar Akbulut ablamızı kurtarmak için şifa olmaya giden ambulanslarımıza yol açtık. Karlı yolları, zorlu dağları aşıp vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Deforme olan yollarımızı mevsim şartları normale dönünce yenileyeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmaları ve tuzlama sonucu ana ve ara arterlerdeki yollarda oluşan deformelerin elverişsiz hava şartlarının normale dönmesi sonucu onarılacağını kaydetti. Sekmen, "Havaların normale dönmesiyle birlikte yollarımızı baştan aşağı yenileyeceğiz. Tuzlama ve karla mücadelede bozulan yollarımız bahar mevsimiyle birlikte baştan aşağı bakım ve onarımdan geçirilecek" dedi. Başkan Sekmen, olumsuz herhangi bir konuda vatandaşların Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceğini de hatırlatarak, "Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler" şeklinde konuştu.

Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı
Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı
Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı

YORUMLAR
500
Kahreden görüntü! Soğuk havaya dayanamayan kuş donmuş halde ağaçta asılı bulundu Kahreden görüntü! Soğuk havaya dayanamayan kuş donmuş halde ağaçta asılı bulundu Kar kalınlığının 2 metre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor Kar kalınlığının 2 metre ölçüldüğü Palandöken'de kayak heyecanı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Ambulans, Erzurum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Karlı yolda kalan ambulans, belediye iş makinalarınca kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement