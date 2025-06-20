Karne Günü Şenliği: Başkan Genç'ten Yaz Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika
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Karne Günü Şenliği: Başkan Genç'ten Yaz Tatili Tavsiyeleri

Karne Günü Şenliği: Başkan Genç\'ten Yaz Tatili Tavsiyeleri
20.06.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen Karne Günü Şenliği'nde öğrencilere yaz tatili konusunda önerilerde bulundu. Başkan, çocukların sosyal medyadan uzak durarak eğitici aktivitelerde bulunmalarını önerdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen Karne Günü Şenliğine katıldı.

Karne sevinci yaşayan öğrencilere yaz tatili ile ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Genç, "Sizler, bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Bütün yıl boyunca büyük bir emek ortaya koydunuz. Unutmayın ki aldığınız notlar başarıya giden yolda tek kriter değildir. Önümüzde bir yaz tatili var. Bu tatili dolu dolu geçirin. Büyükşehir Belediyesi olarak yaz mevsimini en verimli şekilde geçirmeniz için gerekli hazırlıkları tamamladık. İlgi alanlarınıza göre hem öğreneceğiniz hem de eğleneceğiniz programlar hazırladık. Lütfen bu programları takip edin" dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Başkan Genç, "Yaz mevsiminde değerli ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Lütfen çocuklarınızı sosyal medyadan ve televizyondan uzak tutun, hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri aktivitelere yönlendirin. Çocuklarımız için bütün yıl boyunca büyük emek ortaya koyan kıymetli öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ndeki şenliğe katılan çocuklar, VR gözlük (sanal gerçeklik gözlüğü), kızlara taç yapımı, erkeklere tasarım bileklik oluşturma etkinliği, tohum topu etkinliği, sayılardan kitap ayracı etkinliği, kağıt uçak yap-fırlat etkinliği, mikroskop ile gözlem etkinliği, akıl zeka oyunları, su piyanosu, yüzük oyunu, doktor oyunu, şişme oyun parkı, ahşap oyunlar, pamuk şeker-popcorn dağıtımı, palyaço, maskot, yüz boyama, sosis balon ve teleskop ile gözlem etkinliği gibi aktivitelerle doyasıya eğlendiler. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karne Günü Şenliği: Başkan Genç'ten Yaz Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karne Günü Şenliği: Başkan Genç'ten Yaz Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika
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