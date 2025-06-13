Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

13.06.2025 19:10
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Osmaniye'de karpuz yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde karpuz yüklü kamyon devrildi kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 44 AHP 573 plakalı karpuz yüklü kamyon sürücünün virajı alamaması kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda bulunan karpuzlar yola dökülürken sürücü yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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