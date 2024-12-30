Kartal Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı\'ndan Yeni Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2025 yılının sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ayrıca, 2024 yılı boyunca sunulan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

30.12.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 2025'in sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Başkan Yüksel; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gökhan Yüksel mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Ailem Kartal; 2025 yılına adım atarken hem 2024 yılını değerlendirmek, hem de yeni yıl hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Geride bıraktığımız yılda, Kartallı komşularımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük bir çaba sarf ettik. Kartal'da yaşam standartlarını yükseltmek ve günlük hayatta karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak için projelerimizi öncelikli ihtiyaçlara göre hayata geçirmeye çalıştık.

2024 yılı hepimiz için ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığımız zor bir yıl oldu. Gıda fiyatlarından, konut ve enerji fiyatlarına kadar hayat pahalılığının herkesi zorladığı bir süreç yaşadık. Hepimizin hissettiği tüm bu ekonomik sıkıntıların belediyemizde sunduğumuz hizmetlere yansımaması için en uygun çözümleri ürettik ve belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak sürmesini sağladık. Çalışmalarımızı planlarken mahallelerimizdeki sorunları birinci ağızdan dinleyip ortak çözümler üretmek amacıyla komşularımızla sık sık bir araya geldik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızla belirli aralıklarla toplantılar yapmaya devam ettik, esnaf ziyaretleri ve mahalle gezilerine hiç ara vermedik. Komşu İletişim Merkezi aracılığı ile komşularımızın istek ve önerilerini dikkate aldık, şikayetlerini çözüme kavuşturduk. Aynı zamanda, Kartal'da çok önemli yatırımlara hep birlikte yine bu dönemde imza attık; altyapıdan üst yapıya pek çok alanda çok ciddi projeleri hayata geçirdik.

Belediye meclisimizde aldığımız kararlarla kentsel dönüşüm ve imar sorunlarını çözüme kavuşturduk. İnşa ettiğimiz Aşevi ve Gıda Bankası'nda ihtiyaç sahibi komşularımıza günlük olarak sıcak yemek çıkardık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için açtığımız Mustafa Necati Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Etüt Merkezi'nde öğrencilerimize sıcak bir yuva sağlamayı başardık. Sokakta yaşayan canlarımıza yönelik veterinerlik hizmetlerimizi daha iyi bir noktaya getirebilmek amacıyla, içinde can dostlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak olan yeni veterinerlik merkezimizi hizmete açtık. Kartal'da her yağmurda ortaya çıkan su taşkınları ve sel baskını sorunlarını, büyükşehir belediyemizle yaptığımız ortak çalışmalarla sona erdirdik. Kartal'ın tüm mahallelerinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını çok kapsamlı şekilde hayata geçirdik.

2019 yılından beri Kartallı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini yükseltecek çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 2024'e veda ederken birçok projemizi tamamlamış; birçoğunda ise son aşamaya gelmiş durumdayız. 2025 yılı da Kartal'da hizmetlerin aynı tempoda devam edeceği bir yıl olacak. Kartal'ın gelişmesi, modern ve yaşanabilir bir kent olabilmesi için komşularımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm komşularımın yeni yılını en samimi duygularımla kutluyor, 2025 yılının ülkemize, milletimize, Kartallı komşularımıza ve tüm insanlığa barış, dayanışma, birlik, beraberlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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