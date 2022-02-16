Üye Girişi
Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme - Son Dakika

Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme

16.02.2022 10:28
Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme

Turizm ilçesi Kartepe'de ATV ve UTV parkurları ve macera parklarına düzenleme getirildi.

Turizm ilçesi Kartepe'de ATV ve UTV parkurları ve macera parklarına düzenleme getirildi.

Düzenleme kapsamında, 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanının yapılan ihalesini Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi aldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi üyelerini makamında misafir ederek, anlaşma imzaladı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, "Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi ile imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. ATV ve UTV parkurlarını ve Macera Parklarını Güzelbahçe Mesire alanımıza taşıyarak özellikle Maşukiye merkez Alabalık Vadisi Mevkiinde oluşan yoğun trafik ve gürültüye bağlı çevre sorunlarını da sonlandırıyoruz. Bu sayede ATV ve UTV turları ve macera parkları daha güvenli ve konforlu olacaktır" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme

YORUMLAR
500

Mustafa Kocaman, Turizm, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
10:17 Anayasa Mahkemesi, HDP'ye 60 gün ek süre vermişti! Savunmanın mahkemeye sunulması bekleniyor
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:36:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement