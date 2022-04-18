Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

18.04.2022 11:15
Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Programda Kaymakam Çağlar ve Başkan Kocaman'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Demir, birim müdürleri ve muhtarlar da yer aldı. Çağlar ve Kocaman, yetim ve öksüz çocukların talep ve önerilerini dinledi. Kocaman, "Hepsi benim birer evladım. Yetim gülerse dünya güler, yetim ve öksüzlerimizin tüm imkanlarımızla yanındayız" dedi.

Programın ardından Kartepe Kaymakamlığı tarafından çocuklara hediyeler verildi. - KOCAELİ

Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu
Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu
Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok Edremit'te polisten suça ve suçluya geçit yok Kilometrelerce yol katederek köylerdeki hastalara şifa götürüyorlar Kilometrelerce yol katederek köylerdeki hastalara şifa götürüyorlar

Mustafa Kocaman, Altuğ Çağlar, Hisarcık, Kartepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de çocuklar iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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