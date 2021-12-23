Kartepe'de TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı açtı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı, okul binasında açıldı. Bilim fuarında öğrenciler tarafından TÜBİTAK'a yapılan başvurular sonrasında onay alan 6'sı inceleme, 6'sı araştırma, 6'sı tasarım olmak üzere 18 proje sergilendi. Fuarın açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

Öğrencilerin projeleri hakkında bilgiler alan Mustafa Kocaman, "Gençler araştırıyor, öğreniyor, üretiyor bilimin ışığında geleceğe yürüyorlar. İlçemizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitim, spor ve sanatta iç içe olmaları bize güven veriyor. Aklını, zekasını, yeteneklerini bilimle yoğuran gençlerimize maşallah" dedi. - KOCAELİ