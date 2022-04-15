Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor - Son Dakika
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Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

15.04.2022 10:30
Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Kastamonu'da yürütüle çalışmaları yerinde incelemeyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin her bölgesinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kastamonu'da yürütüle çalışmaları yerinde incelemeyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin her bölgesinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ile birlikte Kastamonu Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Kuzeykent bölgesindeki alt yapı, asfalt, park bahçe ve onarım çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Vidinlioğlu, ekiplerin şehrin her bölgesinde çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Alt yapıyla ilgili önemli çalışmalara imza atıldığının altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "40 milyon liranın üzerinde alt yapıya yatırım yaptık. Şehrin eksikliklerini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte şehrin her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Makine parkımızı güçlendirdik ve bu yıl asfalt anlamında da çok önemli bir yol kat edeceğiz. Ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. İnşallah tüm talepleri hızla karşılayacak gerekenleri hızla yapacağız" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor - Son Dakika


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