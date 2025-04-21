Kastamonu'da Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Kastamonu'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ömerli köyünde seyir halindeki minibüsün motor aksamından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, tüm minibüsü sardı. İhbarla birlikte olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle minibüste çıkan yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.
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