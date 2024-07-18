Kastamonu'da Tilkiyi Makarna ile Besleyen Vatandaşın Renkli Anları - Son Dakika
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Kastamonu'da Tilkiyi Makarna ile Besleyen Vatandaşın Renkli Anları

Kastamonu\'da Tilkiyi Makarna ile Besleyen Vatandaşın Renkli Anları

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaşayan Adil Bostancı, evinin önüne gelen tilkiyi makarna ile beslemeye başladı. Tilkiyle sohbet eden Bostancı, 'Tavuk yok, bu akşam makarna ile idare edeceksin' diyerek renkli anlara sahne oldu.

18.07.2024 18:39
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Kastamonu'da evinin önüne gelen tilkiyi makarna ile besleyen vatandaşın, "Bu akşam tavuk yok, makarna ile idare edeceksin" sözleri renkli anlara sahne oldu.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Topuk köyünde ikamet eden Adil Bostancı, akşamları evinin önüne gelen tilkiyi beslemeye başladı. Tilkiyi elleriyle beslediği anları cep telefonuyla kaydeden Bostancı, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Tilkiyle sohbet eden Bostancı'nın, "Tavuk yok, bu akşam makarna ile idare edeceksin" diyerek sesleyen Bostancı'nın "Kamil, tavuk yok bu akşam makarna ile idare edeceksin. Gel biraz makarna ye. Kamil, utanma ye makarnayı. Nazlanma, gel makarnanı ye. Afiyet olsun, bir tanede kola söyleyeyim mi? Sağa solu bakma, köpek yok merak etme. Yemeğini ye sen. Bugün akşam teksin, arkadaşın nerede, kola ikramımız yok ama idare edeceksin artık. Kamil, doydun mu? Bir porsiyon daha makarna söyleyeyim mi? Karnın doydu mu, doğrusu söyle" sözleri renkli anlara sahne oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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