Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı, Zonguldak Günü önerisini destekliyor

Yerel

Kastamonu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Şenol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yılın 67. Günü Zonguldak Günü olması tavsiyesini desteklediklerini açıkladı.

Başkan Bahattin Şenol, Zonguldak'a aidiyetlerinin memleket sevdası ile eş değer olduğunu ifade etti. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın "Yılın 67. Gününü Dünya Zonguldak Günü" olması tavsiyesine destek verdiklerini ve katıldıklarını ifade eden Şenol, şöyle dedi:

"Yıllarımızı geçirdiğimiz nafakamızı kazandığımız çocuklarımızı büyüttüğümüz iyi günlerimizle kötü günlerimizde bize yaren olan Zonguldak'ımıza aidiyetimiz bizim için memleketimizin sevdası ile eşdeğerdir. Bu çerçevede AK Parti İl başkanı Mustafa Çağlayan'ın yılın 67. günü Zonguldak günü olsun tavsiyesini destekliyor ve katılıyoruz." - ZONGULDAK