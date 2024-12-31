Kasyun Dağı'na Özgürlük Ziyareti - Son Dakika
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Kasyun Dağı'na Özgürlük Ziyareti

Kasyun Dağı\'na Özgürlük Ziyareti

Esad rejiminin 15 yıl kapalı tuttuğu Kasyun Dağı, artık Suriye halkına özgürce açıldı.

31.12.2024 13:17
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Suriye'nin başkenti Şam'da stratejik konumu nedeniyle Beşar Esad rejimi tarafından 15 yıl boyunca kapalı tutulan Kasyun Dağı'na çıkan Suriyeliler, şehri kuş bakışı izleyerek manzaranın tadını çıkarıyor.

Suriye'de Esad rejiminde uygulanan yasaklar, devrimler birlikte sona erdi. Beşar Esad'ın 15 yıl önce girişini yasakladığı Kasyun Dağı, rejimin devrilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğradı. Dağdan Şam'ı kuş bakışı izleyen Suriyeliler, çay içip panoramik manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Her fırsatta Türkiye'ye teşekkür eden Suriyeliler, büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti.

"Buraya çıkıp özgür olduğumuzun farkına varıyorum"

Esad'ın gitmesinin ardından Suriye'de yeni bir hayatın başladığını söyleyen Fadi Senkeri, "Suriye'de yeni bir dönem başladı. Biz bu döneme beyaz bir sayfayla giriyoruz ve artık her şey çok güzel olacak. 10 yıl boyunca Türkiye'de yaşadım. Türkler bize kapılarını açtı, onlara çok teşekkür ediyorum. Eskiden buraya çıkmak yasaktı ve ben en son buraya 14 yıl önce çıkmıştım. Ama artık Esad gittiği için buraya çıkıp özgür olduğumuzun farkına varıyorum" dedi.

"Suriye halkı tüm kötülüklerden kurtarıldı"

Muhalif komutan Ebu Sobhi El-Gharib ise zor günde her zaman el uzatan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Ebu Sobhi El-Gharib, "Şam'ın, Suriye'nin Suriyelilerin göğsüne tünemiş olan Beşar Esad çetesinden kurtarılmasının ardından bugün burada Şam'daki Kasyun Dağı'ndayız. Suriye bu zorbalıktan kurtuldu. Suriye halkı tüm kötülüklerden kurtarıldı. Suriye devrimi ile birlikte 14 yıldır ayakta duran ve bizlere kapılarını açan Türk kardeşlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de herkesin gözleri gülüyor"

Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından hayatlarının eskisinden daha güzel olacağını söyleyen Abu Ali Deyrizor, "Yaklaşık 5 yıl boyunca Türkiye'de yaşadım ve her kötü günümde Türkler bana ve yakınlarıma yardımcı oldu. Esad, Suriye'den arkasına bile bakmadan kaçtı. Suriye'de hayat normale dönüyor ve Suriye de herkesin gözleri gülüyor alemlerin Rabbi olan Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.

Kasyun Dağı'nın önemi

Beşar Esad, Kasyun Dağı'nın tepelerine çıkan yolu sivillere kapatmış, Şam ve buradaki saraylar üzerinde stratejik denetim sağladığı için yol boyunca güvenlik noktaları kurmuştu. Muhalif grupların dağın bazı bölgelerini ele geçirme isteği karşısında rejim, Kasyun'a yoğun bir konuşlanma yapmıştı. Ordu, çatışmanın ilk yıllarında Şam'da kontrolü dışındaki mahalleleri ve özellikle Doğu Guta'daki bölgeleri bombalamak için çeşitli noktalara topçu mevzileri kurmuştu. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kasyun Dağı'na Özgürlük Ziyareti - Son Dakika

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