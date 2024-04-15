Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün: Siyaset bitti, hizmet odaklı çalışacağız

Yerel

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, 1 Nisan tarihi ile siyasetin bittiğini belirterek, "Biz, kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmedik, ekmek vermeye geldik. Hizmet odaklı çalışacağız, Kavak Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe olacak" dedi.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve bayram tatili sonrası ilk mesaisinde belediye personeli ile bir araya geldi. Ün, burada yaptığı konuşmada, 1 Nisan itibariyle siyasetin bittiğini, kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmediklerini ifade ederek, hizmet odaklı çalışacaklarını vurguladı.

"Türkiye'de parmakla gösterilen ilçe olacağız"

Personelden gelen istek ve taleplere açık olduklarını da söyleyen Belediye Başkanı Şerif Ün, "Kavak için beraber neler yapabiliriz? Artık bunları düşünme vakti. Biz artık beraber çalışan büyük bir aileyiz. Bundan böyle hep beraber ayrım yapmadan ilçemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Her geçen gün daha da büyüyeceğine inandığım birlik ve beraberliğimiz, başarımızın en büyük anahtarı olacak. Kavak İlçemizi akıl ve etiğe dayalı bir anlayışla yöneteceğiz. Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe olmak 'marka ilçe' olmak için hep beraber özveriyle çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Ün'ün konuşmasının ardından belediye personeli kendilerini tanıtırken, müdür ve amirler yeni dönemin hayırlı olması ve başarılı bir görev süresi geçirilmesi temennilerinde bulunarak, Başkan Ün'e çiçek takdim etti. Başkan Ün ise bunun üzerine tüm personele teşekkürlerini iletti. - SAMSUN